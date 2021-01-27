بحوث الشرق الأوسط: الإخوان سبب خراب تونس.. والشعب سيقلب اللعبة ضد الجماعة

قال الصحفي التونسي نزار الجليدي، إن "سبب الخراب في تونس هم الإخوان" لأنهم هم من اغتصبوا الثورة ودمروا البلاد، مشيرا إلى أن التونسيون المضطهدون سيخرجون إلى الشوارع قريبا وسيقلبون اللعبة السياسية ضد الإخوان.وأضاف "الجليدي" في مداخلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، اوردها معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط 'ميمري' في تقرير على موقعه الإلكتروني أمس الثلاثاء، أن حركة النهضة، ذراع الجماعة الإرهابية في تونس، هي التي تخيط المكائد للشعب التونسي وتتآمر ضده، مؤكدا إنه لا يمكن أن تًُسّير دولة ب"خونة اخوانجين" يكذبون باسم الدين ويوزعون صكوك الغفران لجماعتهم.وتابع قائلا: "هؤلاء (الإخوان) من دمروا علاقتنا بالعالم، هؤلاء يكرهون المرأة التونسية َويكرهون النمط المجتمعي التونسي. هؤلاء هم نقمة على الشعب التونسي".وواصل حديثه: "هذه هي الذكرى العاشرة لاغتصاب تونس، ومن كان يؤمن بحلم الثورة فهذا الحلم قد تلاشى وأصبح وهمًا. الحقيقة هي أن البلاد مغتصبة وان الشعب يجوع يوما بعد يوم".واستطرد قائلا:" لأول مرة في تاريخ تونس ندخل في معارك لا علاقة لها بنا، نحن في حرب مع شقيقتنا ليبيا، وفي حرب مع سوريا، وعلى أرض تونس تم تدنيس العلم السوري"، مؤكدا إنه لا حل للوضع في ليبيا طالما ان الاخوان لا يزالون في تونس، لأن الجماعة لا تريد إيجاد حل لمشاكل المنطقة.واختتم حديثه " قريبا سترون. فيا كاتب التاريخ مهلا، سيخرج التونسيون عن بكرة ابيهم إلى الشوارع في حشود كبيرة لقلب المشهد السياسي رأسا على عقب".