رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التليجراف: مصر الوجهة المثالية للسياحة.. أهلها ودودون وانخفاض فى حالات كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:53 ص
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
هدير سند
طباعة
دعت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إلى زيارة مصر في الوقت الحالي، واصفة البلاد بأنها المكان المثالي للهروب من زخم الحياة في فترة ما بعد الإغلاق العام التي تشهدها دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكر التقرير علي لسان محررها ماثيو موريس، الذي زار مصر في أواخر العام الماضي، أن هناك الكثير من الأسباب التي قد تدفع لزيارة البلاد في هذا الوقت بالذات وتجعلها تجربة إيجابية، أهمها أن مصر غير مدرجة ضمن قوائم البلدان المحظور السفر إليها بسبب تفشي "كوفيد-١٩"، معللا ذلك بأن البلاد تسجل حالات إصابات منخفضة نسبيا بالفيروس، كما أن تلك الإعداد تتراجع يوما عن آخر.

وتابع أن مصر بالرغم من أنها تتبع إجراءات احترازية صارمة، إلا أن التعامل مع تلك الإجراءات بسيط وغير معقد، ووصف الوضع في مصر بأنه خال من المتاعب، حيث لا توجد طوابير انتظار طويلة لإنهاء أوراق الدخول إليها، فضلا عن المعاملة الودودة من أهلها وترحيبهم الدافئ بالسياح من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الكاتب البريطاني، أن زيارة مصر "تعطيك تجربة فريدة، مليئة بالسحر والأسرار"، لما تحتويه البلاد من المعالم السياحية الرائعة والمناطق الأثرية الشاهدة على عراقة وعظمة تاريخها، مثل: الأهرامات ووادي الملوك والكرنك ومعابد أبو سمبل ومعبد حتشبسوت في الأقصر، بجانب الفنادق التاريخية، التي تجمع بين الفخامة والأسعار المنخفضة.

ووصف الكاتب تجربة زيارته لمصر بأنها ممتعة، ودعا القراء لزيارة البلاد في هذا التوقيت من العام، قائلا: "لا توجد هناك فرصة أفضل لرؤية هذه المعالم السياحية دون وجود حافلات كبيرة من السائحين يحجبون المنظر ويتنافسون لالتقاط الصور بجانب المعالم الأثرية".

وأشاد "موريس" تحديدا بفنادق الأقصر التاريخية، والتي استضافت الملوك والرؤساء على مر السنين، واصفًا إياها بأنها تجمع بين الفخامة والسحر الكلاسيكي، كما عبر عن إعجابه بجمال أسوان وفنادقها التي تقع علي ضفاف النيل، ودعا لاستكشاف معابد أبو سمبل واصفًا أنه يستحق الزيارة.

وتحدثت "تيليجراف" علي لسان محررها، عن جمال شواطئ مصر، سواء تلك الواقعة على البحر المتوسط أو البحر الأحمر، وخص بالذكر شواطئ الغردقة، واصفًا مياها بالصافية والدافئة وفنادقها التي توفر أفضل وسائل الراحة، مع التزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، وأضاف أن مصر تطبق بروتوكولات الصحة والنظافة في الفنادق والأماكن السياحية، فضلا عن توصياتها بارتداء الكمامات لجعل الناس يشعرون بالأمان.

واقترح الكاتب في نهاية مقاله، على القراء زيارة مسجد ابن طولون في القاهرة ومتحف "جاير أندرسون" المجاور للمسجد، والذي ظهر في مشاهد معينة في فيلم جيمس بوند The Spy Who Loved Me، واصفًا المسجد بأنه مثال رائع للعمارة الإسلامية في القرن التاسع، معربًا عن إعجابه بالمتحف، والذي كان منزلا من القرن السابع عشر ثم تحول إلى متحف يعرض أنواعًا شتى من الفن المصري.

موضوعات متعلقة

رياح وأمطار وشبورة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

حقيقة حبس محام داخل إدارة تعليمية بكفرالشيخ

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

محمد الباز يكشف لماذا يكره الإخوان الرئيس السيسى؟

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 27-1-2021

دراسة: الخرسانة على شكل صدفة الكركند تكون أقوى

طبيب يحذر من خطورة الأدوية المسكنة للآلام

«أسترازينيكا» و«أوكسفورد» تعملان على تطوير لقاح ضد سلالة كورونا الجنوب أفريقية

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

ولاء كمال يشارك بمهرجان طيران الإمارات للآداب

غراب للنشر تصدر رواية «سفن الريح» للكاتبة عزة سمهود

فضاءات للنشر تطرح رواية أنثى ما فوق الخطيئة للفلسطينية أغصان حسين

إبراهيم فرغلى يحاضر حول توظيف الفلسفة فى القصص المصورة