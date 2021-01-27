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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تراجع قياسى فى عدد المواليد بكوريا الجنوبية وارتفاع بالوفيات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:21 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات
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تراجع عدد المواليد في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي جديد في نوفمبر من العام الماضي، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، في استمرار لانخفاض معدل المواليد المزمن في البلاد.

في المقابل، ارتفع عدد الوفيات إلى أعلى مستوى له منذ 37 عاما، مما أدى إلى انخفاض عدد السكان للشهر الثالث عشر على التوالي، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الإحصاءات الكورية الجنوبية.

وأظهرت البيانات أن 20 ألفا و85 طفلا ولدوا في نوفمبر،بانخفاض 3ر15% عن العام السابق.

ويمثل هذا أدنى مستوى قياسي لشهر نوفمبر منذ عام 1981، عندما بدأت هيئة الإحصاءات في تجميع البيانات ذات الصلة، حسب يونهاب.

وفي الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، وصل عدد المواليد الجدد إلى253 ألفا و787 طفلا، بانخفاض 8ر9% عن العام السابق.

وتعاني كوريا الجنوبية من انخفاض في عدد المواليد، حيث يؤخر الكثير من الشباب الزواج أو يتخلوا عن الزواج أو إنجاب الأطفال وسط تباطؤ اقتصادي طويل الأمد.

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