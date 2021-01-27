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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

طبيب يحذر من خطورة الأدوية المسكنة للآلام

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:16 ص
الأدوية المسكنة للآلام
الأدوية المسكنة للآلام
وكالات
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نصح الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، في برنامج تلفزيوني بالحذر عند تناول مسكنات الألم التي يعلن عنها على نطاق واسع. لأنه في بعض الحالات قد يكون ضررها أكبر من نفعها للصحة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال، "هذه الإعلانات مسؤولة عن احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية والنزيف الدموي وحتى الموت".

وأشار مياسنيكوف، إلى أن مسكنات الألم الشائعة هي في الأساس عقاقير غير ستيرودية مضادة للالتهابات. ووفقا له، هذه الأدوية فعلا تساعد على تخفيف الألم، ولكن "لها مجموعة كبيرة من الآثار الجانبية".

وأكد الطبيب، أنه من بين الآثار الجانبية لهذه العقاقير، نزيف في المعدة، زيادة خطر احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويضيف، "هذه الأدوية بصورة عامة ممنوعة لمن تجاوز الخامسة والستين من العمر ومن يعاني من أمراض القلب".

ونصح مياسنيكوف، بضرورة الاطلاع على تركيب هذه الأدوية قبل تناولها. كما يجب بحذر تناول هذه الأدوية مع الأدوية الأخرى، لأن بعضها يحتوي على جرعة "مخفية" مخدرة يمكن أن تكون ضارة.

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