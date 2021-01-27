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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

يوتيوب يمدد تجميد حساب ترامب إلى أجل غير مسمى

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:15 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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مدد موقع "يوتيوب"، تجميد حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" على غرار "فيسبوك" و"تويتر" علق موقع "يوتيوب"، يوم 13 يناير الجاري، حساب ترامب، وحذف تسجيل فيديو نشره، وقال الموقع في بيان حينها إنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب "مخاطر حصول عنف"، وإن القناة الآن "ممنوعة مؤقتا من تحميل محتوى جديد لمدة 7 أيام عل الأقل".

ويعني تجميد حساب ترامب على "يوتيوب" مؤقتا أن مقاطع الفيديو التي تم تحميلها مسبقا في ملفه الشخصي ستكون متاحة، لكنه لن يتمكن من نشر مقاطع فيديو جديدة.

وحجبت في وقت سابق مواقع "توتش"، و"تويتر"، و"فيسبوك"، و"إنستجرام"، حسابات ترامب لفترات مختلفة بسبب تصريحاته التي أدت لأعمال شغب في واشنطن في السادس من الشهر الجاري، بعد أن نشر فيديو ورسائل نصية موجهة إلى أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن، واعتبار ترمب أن الانتخابات الرئاسية مزورة.

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