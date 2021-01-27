رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان التونسى يصادق على التعديل الوزارى فى حكومة المشيشى

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:10 ص
البرلمان التونسى
البرلمان التونسى
أ ش أ
طباعة
صادق مجلس نواب الشعب في تونس، في أعقاب جلسته العامة التي امتدت لوقت متأخر، على منح الثقة للوزراء الجدد المقترحين ضمن التعديل الوزاري والذي شمل 11 حقيبة وزارية، وأعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 16 يناير الماضي.

وقال المشيشي في رده على النواب أثناء النقاش العام – حسبما ذكر بيان - "تم اختيار الفريق المقترح بعناية وبعد تدقيق، متعهدا باتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت يقينا ما يمس بنزاهة أي كان".

موضوعات متعلقة

حقيقة حبس محام داخل إدارة تعليمية بكفرالشيخ

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 27-1-2021

دراسة: الخرسانة على شكل صدفة الكركند تكون أقوى

طبيب يحذر من خطورة الأدوية المسكنة للآلام

«أسترازينيكا» و«أوكسفورد» تعملان على تطوير لقاح ضد سلالة كورونا الجنوب أفريقية

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

ولاء كمال يشارك بمهرجان طيران الإمارات للآداب

غراب للنشر تصدر رواية «سفن الريح» للكاتبة عزة سمهود

فضاءات للنشر تطرح رواية أنثى ما فوق الخطيئة للفلسطينية أغصان حسين

إبراهيم فرغلى يحاضر حول توظيف الفلسفة فى القصص المصورة