كوريا الجنوبية تسجل 559 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

سجلت كوريا الجنوبية 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.ويرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد بذلك إلى 76 ألفا و429 إصابة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.كما سجلت البلاد 7 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1378 وفاة حتى صباح اليوم الأربعاء.