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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إدارة بايدن تنوى إعادة النظر فى العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:00 ص
المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن نيتها إعادة النظر في العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على المحكمة الجنائية الدولية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "مع أننا لا نوافق على خطوات المحكمة الجنائية الدولية بشأن القضايا الأفغانية والإسرائيلية – الفلسطينية، تجري إعادة نظر دقيقة في العقوبات بينما نحدد خطواتنا المقبلة".

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة فاتو بنسودا بعد إطلاق المحكمة تحقيقات في جرائم حرب محتملة مرتكبة في أفغانستان على أيدي القوات الأمنية الأفغانية و"طالبان" والقوات الأمريكية على حد سواء.

واعتبرت الولايات المتحدة، التي لا تعتبر عضوا في هذه المحكمة، هذا القرار "انتهاكا" لسيادتها الوطنية.

كما عارضت الولايات المتحدة التحقيقات في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية، بما فيها من قبل القوات الإسرائيلية.

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