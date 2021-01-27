استرازينيكا تعترف بالتأخر عن جدول إنتاج اللقاح بشهرين

اعترفت شركة "أسترازينيكا" البريطانية – السويدية بتأخرها عن جدول إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال مدير الشركة باسكال سوريو في مقابلة مع بعض وسائل الإعلام الأوروبية: "لا تزال لدينا مشاكل مع إنتاج العنصر الرئيسي للقاح، والذي ينتج في مصانع واقعة في هولندا وبلجيكا".وأضاف: "نعتقد أنه تتسنى لنا فرصة لإيجاد حل للمشاكل، لكننا نتأخر عن الجدول بشهرين"، مؤكدا مع ذلك أن الشركة ستتمكن من توريد "كمية معقولة من اللقاح" إلى دول الاتحاد الأوروبي في فبراير.وأبلغت الشركة المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي أنها ستقلص حجم التوريدات المخطط لها بنسبة 60% في الربع الأول من العام.ورفض سوريو الاتهامات التي أطلقتها بعض وسائل الإعلام الأوروبية وبعض السياسيين للشركة بأنها قامت بتوريدات اللقاح إلى دول أخرى بأسعار نافعة أكثر.وأيد مدير "أسترازينيكا" فكرة الإسراع بحملة التلقيح من خلال تلقي جرعة واحدة من اللقاح بدلا من جرعتين، معتبرا أن جرعة واحدة قادرة على "ضمان حماية كافية" على المدى القريب.تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي طالب الشركة بتقديم توضيحات بعد إعلانها عن تقليص التوريدات.ويأتي ذلك على خلفية فضيحة أخرى في الاتحاد الأوروبي، متعلقة بتقليص توريدات لقاح "فايزر" الأمريكي.