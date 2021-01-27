الصين تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الصينية عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن 55 من الحالات الجديدة هي إصابات محلية.وأشارت اللجنة إلى أنه تم تسجيل 82 إصابة يوم أمس، بينها 69 إصابة محلية.ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين 89272، فيما توقف عدد الوفيات عند 4636.