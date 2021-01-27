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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أهالى «الجديدة» يكرمون قيادات الداخلية بمنيا القمح (صور)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:23 ص
تكريم قيادات الداخلية
تكريم قيادات الداخلية بمنيا القمح
رضوي عبدالغني
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قامت قرية الجديدة بتكريم الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، والرائد رمزي أبو زيد معاون أول المباحث، والنقيب أحمد عطية، والنقيب معتز سعيد، والنقيب محمود الصادق، والعقيد محمود مرسي مأمور المركز، والمقدم أحمد سالم نائب المأمور، على مجهوداتهم في توفير الأمن والأمان وعلى الجهود المبذولة في القضاء على المخدرات والحد من ظاهرة السرقات.

وأكد محمد مصطفى النبراوي، رئيس جمعية تنمية المجتمع، أن المجتمع المدني شريك أساسي في خدمة المجتمع، وأن رجال الشرطة يقدمون أرواحهم الطاهرة دفاعًا عن الوطن وعن الممتلكات العامة والخاصة، ودائما نجد رجال الشرطة المصرية يتواجودن في كل المناسبات بدون إجازات وبدون أعذار فشكرًا لكل رجال الشرطة.

ووجهة الشكر والتقدير لرئيس مباحث منيا القمح بصفة خاصة على التواصل مع كل الطوائف من أجل حفظ الأمن والأمان فلهم كامل التحية والتقدير.

كما أكد هادي وجية نصار، أمين الصندوق وضابط قوات مسلحة بالمعاش، أن دور رجال الشرطة لا يقل عن رجال القوات المسلحة فهم الأمن والأمان في الداخل، والقوات المسلحة على حدود بلدنا ويقدمون التضحية والفداء في محاربة الإرهاب حفظ الله مصر وشعبها العظيم.
تكريم قيادات الداخلية بمنيا القمح
تكريم قيادات الداخلية بمنيا القمح
تكريم قيادات الداخلية بمنيا القمح
تكريم قيادات الداخلية بمنيا القمح

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