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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حلف شمال الأطلسى يتهيأ لأول قمّة له بمشاركة الرئيس الأمريكى جو بايدن

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:45 ص
الناتو
الناتو
وكالات
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أنّه تحدّث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التحضير للقمة المقبلة للحلف، كما ناقش معه التحديات التي تشمل الإرهاب وروسيا والصين.

وأشاد «ستولتنبرج» بتركيز «بايدن» على إعادة بناء الأحلاف، وفق بيان لحلف شمال الأطلسي، بعد أربع سنوات دأب خلالها الرئيس دونالد ترامب على انتقاد التحالفات الطويلة الأمد، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

وشدّد «ستولتنبرج» على أنّ حلف شمال الأطلسي هو المكان الذي يلتقي فيه الأوروبيون والأمريكيون كل يوم، ومعًا بإمكاننا مواجهة التحدّيات التي لا يمكن لأي دولة منّا أن تواجهها بمفردها.

وأضاف الحلف في بيانه أن «ستولتنبرج» و«بايدن»، اتّفقا على العمل معًا للإعداد لقمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل في وقت لاحق هذا العام، حيث سيتّخذ القادة قرارات تجعل من حلفنا القوي أقوى.

وذكر البيان أنّهما ناقشا التحديات المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب الدولي، بما في ذلك في أفغانستان والعراق، والتعامل مع روسيا التي تعمل على تعزيز حضورها، ومع آثار صعود الصين على أمننا.

وتعهّد الطرفان التعاون للتصدّي لتغيّر المناخ ووباء «كوفيد-19»، ودعَوا إلى الحفاظ على الزخم لزيادة الإنفاق الدفاعي.

ومن المقرّر أن تُعقد قمة حلف شمال الأطلسي القادمة في مقر الحلف في بروكسل، لكنّ التوقيت يعتمد على ظروف الوباء.

وكان شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي اقترح أيضًا على «بايدن» تنظيم لقاء خاص مع جميع قادة الاتحاد الأوروبي.

وبما أنّ حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي يتّخذان كلاهما من بروكسل مقرًّا، فإن الفكرة وفق ما أفاد دبلوماسي هي تنظيم هذين الاجتماعين في الوقت نفسه.

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