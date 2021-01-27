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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلغاريا تمدد الطوارئ الصحية 3 أشهر إضافية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:05 ص
كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا
وكالات
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أعلنت بلغاريا أنها ستمدد حالة الطوارئ الحالية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية أبريل.

واتخذت الحكومة في صوفيا هذه الخطوة خلال جلسة خاصة، مما يعني أن القيود يمكن أن يتم تخفيفها أو تشديدها من جانب وزير الصحة من خلال مراسيم بدون الحاجة للتشاور مع البرلمان.

وسجلت بلغاريا، البالغ تعداد سكانها 9.6 مليون نسمة، 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة يوم الإثنين.

ووسط انخفاض أعداد الحالات، أصدر رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، الذي ثبتت إصابته بالفيروس يوم الإثنين، تعليمات لوزير صحته بتخفيف القيود إلى حد ما.

وتطالب صناعة المطاعم، التي تضررت من الإغلاق الجزئي، بالسماح لها بإعادة فتح أبوابها قبل شهر مارس، وأعلنت تلك الصناعة أنها ستنظم مظاهرة في صوفيا اليوم الأربعاء.

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