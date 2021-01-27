رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ظريف: ما يهمنا إلغاء الحظر الذى فرضه ترامب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:36 ص
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
وكالات
طباعة
أكد وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف، أن المهم لطهران هو إجراءات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإلغاء الحظر الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب على البلاد.

وفي تصريح لوكالة "إرنا"، قال ظريف تعليقا على مدى تأثير تعيين كروبرت مولي مبعوثا للإدارة الأمريكية لشؤون إيران لخفض التوتر بين طهران وواشنطن: "ما يهمنا ليس الأفراد، فمولي كان حاضرا في المفاوضات النووية وهو كسائر أعضاء فريق بايدن".

وأضاف: "ما سنوليه الاهتمام هو إجراءات إدارة بايدن للإلغاء العملي للحظر الذي فرض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عهد ترامب، وحينما نشاهد هذه الإجراءات فمن المؤكد سنبدي رد الفعل".

وأشار ظريف إلى أن ترامب خرج من الاتفاق النووي عام 2018 وفرض الحظر على إيران، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة عاقبت حتى الدول التي كانت تلتزم بالاتفاق النووي".

وأضاف: "لقد صبرنا عاما وعملنا على أساس الاتفاق النووي وأردنا حث الدول الأوروبية على تنفيذ التزاماتها لكنها للأسف لم تستطع ذلك، ومن ثم أعلنا في العام 2019 خفض التزاماتنا".

وتابع: "لو أنهى الجانب الأمريكي إجراءات حظره وامتنع عن التدخل في التعاون الاقتصادي بين إيران والعالم ورأينا نحن نتائج خطواتهم هذه، سنعود لتنفيذ التزاماتنا في الاتفاق النووي".

موضوعات متعلقة

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

محمد الباز يكشف لماذا يكره الإخوان الرئيس السيسى؟

حقيقة حبس محام داخل إدارة تعليمية بكفرالشيخ

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 27-1-2021

«أسترازينيكا» و«أوكسفورد» تعملان على تطوير لقاح ضد سلالة كورونا الجنوب أفريقية

مانشستر سيتى يتصدر الدورى الإنجليزى بفوزه على وست بروميتش بخماسية نظيفة

آرسنال يفوز على ساوثامبتون 3-1 فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

ولاء كمال يشارك بمهرجان طيران الإمارات للآداب

غراب للنشر تصدر رواية «سفن الريح» للكاتبة عزة سمهود

فضاءات للنشر تطرح رواية أنثى ما فوق الخطيئة للفلسطينية أغصان حسين

إبراهيم فرغلى يحاضر حول توظيف الفلسفة فى القصص المصورة