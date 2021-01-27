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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات الأمريكية تعتقل مواطنا هدد عضوا فى الكونجرس وصحفيا وعائلتيهما

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:10 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اعتقلت السلطات الأمريكية، المواطن المقيم في ولاية كاليفورنيا، روبيرت ليمكي، متهمة إياها بإرسال تهديدات إلى عضو في الكونجرس وصحفي وعائلتيهما.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" ذكرت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، أن ليمكي، البالغ من العمر 35 عامًا، يبدو أنه بعث في 6 يناير، أي يوم أحداث اقتحام الكونجرس، "رسائل خطية تضمنت تهديدات لأفراد عائلة عضو في الكونجرس من نيويورك".

وأوضحت الوزارة أن ليمكي وجه رسالة عبر الهاتف إلى أخر المشرع، الذي لم يتم تحديد اسمه في البيان، وأرفقها بصورة لمنزل مجاور لذلك الذي يقيم فيه الشخص الذي تلقى التهديد.

وقال المتهم في الرسالة: "أخوك يعرضك وعائلتك للخطر بأكاذيبه وكلامه. نحن مسلحون وموجودون قرب منزلكم. من الأفضل أن تتحدثوا معه... لقد اتصلت (بابن المشرع) وأنا على علم بموقع وجود أطفاله".

كما بعث ليمكي، حسب البيان، رسالة مماثلة إلى صحفي لم يتم كشف اسمه قال فيها: "كلامك يعرضك وعائلتك للخطر".

وأوضحت وزارة العدل أن المشتبه فيه صدق بالمعلومات القائلة إن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، لم يفز في الانتخابات الرئاسية.

واقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري دونالد ترامب، يوم 6 يناير، مقر الكونغرس، في حادث أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

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