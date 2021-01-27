بوتين يحيل إلى مجلس الدوما مشروع القانون حول تمديد «ستارت-3»

أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما مشروع القانون حول تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) للمصادقة عليه.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" سبق لرئيس مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي أن أكد استعداد النواب للنظر في مشروع القانون ما أن يصل إلى المجلس.كما أكد نظيره في مجلس الاتحاد سيرجي تسيكوف استعداد المجلس لمناقشة مشروع القانون يوم الأربعاء في حال الضرورة.ويأتي ذلك بعد أن اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء، في أول اتصال هاتفي بينهما بعد تولي بايدن منصبه، على تمديد المعاهدة، التي كان من المقرر أن ينتهي سريانها في فبراير المقبل.وكانت روسيا قد أجرت في العام الماضي عدة جولات من المشاورات حول تمديد المعاهدة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكنها لم تسفر عن نتيجة، حيث حاول الجانب الأمريكي فرض "شروط غير مقبولة"، حسب قول موسكو.وبعد وصول الإدارة الجديدة إلى البيت الأبيض، بدأت واشنطن تتحدث عن إمكانية تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات.