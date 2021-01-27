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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: الكمامات أفضل أداة لمحاربة كورونا حاليا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:27 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الكمامات هي "أفضل أداة" لمحاربة فيروس كورونا المستجد حاليًا، لافتا إلى أن تطعيم الجزء الأكبر من الأمريكيين "سيستغرق أشهرا".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أوضح في حديثه للصحفيين أن إدارته اكتشفت مؤخرا أن برنامج التطعيم ضد كورونا "في وضع أسوأ مما توقعناه"، غير أنه أكد أن الملايين سيتلقون اللقاح في وقت أبكر مما خطط له.

وكان البيت الأبيض أقر بأنه ليس لديه فكرة عن عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا الموجودة بالفعل في البلاد في الوقت الحالي.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، أمس الإثنين، إن الوضع الذي ورثه المسؤولون عن فريق عمل دونالد ترامب كان "أسوأ بكثير مما كان بإمكاننا تخيله".

ويوم الإثنين، أشار بايدن إلى أن اللقاحات ستكون متاحة على نطاق واسع لأي شخص يرغب بالحصول عليها، وأنه بحلول الصيف ستكون الولايات المتحدة "على الطريق الصحيح" للحصول على مناعة القطيع.

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