بايدن يمازح صحفيا سأله حول الاتصال مع بوتين

مازح الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، صحفيا سأله حول فحوى المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" في ختام مؤتمر صحفي عقده بايدن سأله أحد الإعلاميين حول مضمون الاتصال، ليرد عليه الرئيس الأمريكي وهو يخرج من القاعة: "تحدثنا عنكم. ينقل إليكم (بوتين) أطيب تمنياته".وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي، أول محادثات هاتفية بينهما منذ تولي الديمقراطي بايدن رئاسة الولايات المتحدة يوم 20 يناير ليحل محل سلفه، الجمهوري دونالد ترامب.وكشف الكرملين أن الطرفين أعربا عن ارتياحهما من تبادل مذكرتين دبلوماسيتين بين روسيا والولايات المتحدة حول التوصل إلى اتفاق لتمديد معاهدة نزع الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.كما أكد بوتين خلال الاتصال أن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة "سيخدم مصالح كلا البلدين بل العالم برمته".