رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يمازح صحفيا سأله حول الاتصال مع بوتين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:35 ص
بايدن
بايدن
وكالات
طباعة
مازح الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، صحفيا سأله حول فحوى المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" في ختام مؤتمر صحفي عقده بايدن سأله أحد الإعلاميين حول مضمون الاتصال، ليرد عليه الرئيس الأمريكي وهو يخرج من القاعة: "تحدثنا عنكم. ينقل إليكم (بوتين) أطيب تمنياته".

وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي، أول محادثات هاتفية بينهما منذ تولي الديمقراطي بايدن رئاسة الولايات المتحدة يوم 20 يناير ليحل محل سلفه، الجمهوري دونالد ترامب.

وكشف الكرملين أن الطرفين أعربا عن ارتياحهما من تبادل مذكرتين دبلوماسيتين بين روسيا والولايات المتحدة حول التوصل إلى اتفاق لتمديد معاهدة نزع الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.

كما أكد بوتين خلال الاتصال أن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة "سيخدم مصالح كلا البلدين بل العالم برمته".

موضوعات متعلقة

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

حقيقة حبس محام داخل إدارة تعليمية بكفرالشيخ

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

كواليس المحاضرة الأخيرة فى فندق إقامة الأهلى قبل مواجهة بيراميدز

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مانشستر سيتى يتصدر الدورى الإنجليزى بفوزه على وست بروميتش بخماسية نظيفة

آرسنال يفوز على ساوثامبتون 3-1 فى الدورى الإنجليزى

إنتر يتأهل لنصف نهائى كأس إيطاليا بفوزه على غريمه ميلان 2-1

الاتحاد الدولى لكرة اليد يرد على ادعاءات منتخب سلوفينيا حول تسمم اللاعبين

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

ولاء كمال يشارك بمهرجان طيران الإمارات للآداب

غراب للنشر تصدر رواية «سفن الريح» للكاتبة عزة سمهود

فضاءات للنشر تطرح رواية أنثى ما فوق الخطيئة للفلسطينية أغصان حسين

إبراهيم فرغلى يحاضر حول توظيف الفلسفة فى القصص المصورة