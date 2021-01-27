الولايات المتحدة.. نقل السناتور الذى سيترأس جلسات محاكمة ترامب إلى المستشفى

أفاد مكتب السناتور الأمريكي، باتريك ليهي، الذي سيترأس جلسات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه نُقل إلى المستشفى إثر وعكة صحية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال ديفيد كارل، المتحدث باسم السناتور: "هذه الأمسية، كان السناتور ليهي في مكتبه بمبنى الكابيتول ولم يشعر بأنه على ما يرام"، مضيفا أن "الطبيب العامل بالمبنى قام بفحصه، وكإجراء احترازي نصح بنقله إلى مستشفى محلي للفحص، وهو يوجد هناك حاليا ويجري تقييم وضعه".وتسلم مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونجرس الأمريكي، مساء الإثنين، التشريع الخاص بعزل ترامب في إطار قضية اتهامه بـ"التحريض على التمرد"، في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.ويتطلب نجاح عملية إقرار عزل ترامب دعما من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 سيناتور سيلعبون دور المحلفين خلال جلسات المحاكمة المنعقدة برئاسة السيناتور الديمقراطي من ولاية فيرمونت، باتريك ليهي.