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منوعات

مانشستر سيتى يتصدر الدورى الإنجليزى بفوزه على وست بروميتش بخماسية نظيفة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:11 ص
مانشستر سيتى
مانشستر سيتى
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حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على وست بروميتش بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليرتقي إلى الصدارة.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة وكاد فيل فودين أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 4 لكن تسديدته جاءت في القائم.. ولم تمر سوى دقائق قليلة، ومن تمريرة من كانسيلو إلى جوندوجان سددها الأخير وحولها في الشباك في الدقيقة السادسة مسجلا الهدف الأول.

ولم يتوقف طوفان مانشستر سيتي، فقد جاءت الدقيقة 23 لتحمل الهدف الثاني المثير للجدل، إذ وصلت الكرة إلى بيرناردو سيلفا الذي لعبها إلى كانسيلو ليسدد بيسراه ويسجل الهدف.

وكان السبب في الجدل، أن الحكم رفع الراية قبل تمريرة بيرناردو إلى كانسيلو وهو ما تسبب في توقف المدافعين عن اللعب، لكن تقنية الفيديو أكدت عدم وجود أي تسلل واحتسب الهدف.

وسجل جوندوجان أيضا الهدف الثالث في الدقيقة 30 من تسديدة قوية ليقتل آمال وست بروميتش في العودة بالنتيجة.. وسجل رياض محرز الهدف الرابع في الدقيقة 45 ليعود إلى التهديف بعد غياب.. ولم يكتف محرز بتسجيل الأهداف، بل ظهر في الدقيقة 57 ليصنع الهدف الخامس الذي سجله رحيم ستيرلينج.

وانتصار مانشستر سيتي وضعه في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الجار مانشستر يونايتد، بينما توقف رصيد وست بروميتش عند 11 نقطة في المركز الـ19.

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