آرسنال يفوز على ساوثامبتون 3-1 فى الدورى الإنجليزى

واصل فريق آرسنال نتائجه الجيدة في الدوري الإنجليزي بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه ساوثهامبتون، في الجولة 20 من عمر البطولة.وخاض آرسنال اللقاء بعد الخسارة من ساوثهامبتون يوم السبت الماضي بهدف دون رد، في إطار المرحلة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي.وسجل ستيوارت أرمسترونج الهدف الأول لساوثهامبتون في الدقيقة الثالثة من تسديدة خارج منطقة الجزاء، فيما سجل بيبي هدف التعادل للآرسنال بالدقيقة الثامنة من زمن اللقاء، بتسديدة مخادعة داخل المنطقة.وتمكن ساكا من إحراز الهدف الثاني لآرسنال بالدقيقة 39 بعد مراوغة حارس ساوثهامبتون في طريقه نحو المرمى، وفي الدقيقة 73 حسم لاكازيت الفوز للمدفعجية، بتسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 73 من تمريرة سحرية لساكا من الجانب الأيمن.وتلقى آرسنال صدمة في منتصف الشوط الثاني، بعدما تعرض بارتي للإصابة، ليغادر الملعب ويشارك النني بدلًا منه.ووضعت النتيجة آرسنال في المركز الثامن بجدول الدوري الإنجليزي بـ30 نقطة، بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، مقابل 29 نقطة لساوثهامبتون في المركز الحادي عشر.