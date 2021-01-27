رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غراب للنشر تصدر رواية «سفن الريح» للكاتبة عزة سمهود

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:27 ص
رواية سفن الريح
رواية سفن الريح
نضال ممدوح
طباعة
صدرت مؤخرا عن دار غراب للنشر والتوزيع٬ رواية بعنوان "سفن الريح" من تأليف عزة سمهود.

وتقول المؤلفة فى الرواية: "لا أعلم متى سترتب كونداليزا رايس شعرها؟ ومتى ستُقرِّر أن تُصفِّفه؟، وتغير خطابها السياسي عن الفوضى في الشرق الأوسط، لا أعلم متى سيحين الوقت، لنؤسس دولة خلَّاقة، أفكارها مُرتَّبة؟ الموضوع أكبر من أن يبدو خيارًا لنا، أو حلمًا نحلم أن نُنشئه دون تحفظات، الموضوع كما يظهر لي حين ألاقي الناس، وأنظرُ إلى هذا الاختراق في دولنا العربية، يجعلني أشعر أن أحلامنا بعيدة التحقق عن ديمقراطية أصيلة، وصحيحة.

ربما لأننا نفتقد أصلًا للسلوك الحضاري العقلاني، البعيد عن العشوائية والانفعال، الذي يعدُّ أول أساس لتكوين ديمقراطية صحيحة، وربما لأننا في فصامية حقيقية عن واقعنا، ذلك الواقع المتناقض مع نفسه، فمن جهة نحن مسلمون، ونحلم بمجتمعات متحررة، وهي بطبيعة الحال تصطدم في حاجتها للتحرُّر بأحكام النص الديني.

ومن جهة أخرى نحن نخلق لأنفسنا واقعًا مريضًا، ونُكرِّس له ولاءنا كوننا أشخاصًا، كوننا قَبِلْنا بتشكيل الأحزاب في مجتمعاتنا، فمنها الليبرالي، ومنها العلماني، ومنها الإسلامي، ومنها الديمقراطي، ولكلٍّ منها أدواته، وتوجهاته، فكيف يحكمنا حزب ليبرالي، أو علماني، ونحن في عاداتنا ويومياتنا نتمسك بديننا الإسلامي الذي تتناقض مبادئه، وتوجهاته، مع توجهات هذه الأحزاب؟ إننا باختصار نعيش حياة فصامية متناقضة، بين أداة الحكم، وطبيعة توجُّه المجتمع.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف لماذا يكره الإخوان الرئيس السيسى؟

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

كواليس المحاضرة الأخيرة فى فندق إقامة الأهلى قبل مواجهة بيراميدز

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مانشستر سيتى يتصدر الدورى الإنجليزى بفوزه على وست بروميتش بخماسية نظيفة

آرسنال يفوز على ساوثامبتون 3-1 فى الدورى الإنجليزى

إنتر يتأهل لنصف نهائى كأس إيطاليا بفوزه على غريمه ميلان 2-1

الاتحاد الدولى لكرة اليد يرد على ادعاءات منتخب سلوفينيا حول تسمم اللاعبين

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

ولاء كمال يشارك بمهرجان طيران الإمارات للآداب

غراب للنشر تصدر رواية «سفن الريح» للكاتبة عزة سمهود

فضاءات للنشر تطرح رواية أنثى ما فوق الخطيئة للفلسطينية أغصان حسين

إبراهيم فرغلى يحاضر حول توظيف الفلسفة فى القصص المصورة