اليوم.. عرض «يوميات ماسح أحذية» و«عبد داغر» بساقية الصاوى

تختتم اليوم الأربعاء الموافق 27 يناير الفعاليات السينمائية التي قام بتنظيمها كل من المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بالتعاون مع ساقية الصاوي برئاسة محمد الصاوي، وذلك في تمام السابعة مساءً.ويعرض خلال الفعالية كل من فيلم يوميات ماسح أحذية" و"عبد داغر" للمخرج وحيد مخيمر، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.يذكر أن الفعاليات أقيمت علي مدار شهر كامل من عروض لأفلام المركز القومي للسينما وقد تم خلالها عرض مجموعة من الأفلام إنتاج المركز القومي للسينما، والدعوه عامه للجمهور ومحبي السينما لحضور الفعاليات اليوم والتي تقام مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أقصى درجات الأمن والسلامة الممكنة لكل الحضور.