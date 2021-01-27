إبراهيم فرغلى يحاضر حول توظيف الفلسفة فى القصص المصورة

تحت عنوان «توظيف الفلسفة في القصص المصورة»، يلقي الكاتب والروائي المصري إبراهيم فرغلي٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ محاضرة «أونلاين»٬ وذلك ضمن فعاليات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت٬ على هامش معرض الكتاب الافتراضي.وإبراهيم فرغلي من مواليد المنصورة 1967، حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة المنصورة، ويعمل صحفيًا في مجلة العربي الكويتية، قضى سنوات من حياته في الإمارات وسلطنة عمان، وسبق له أن عمل في جريدة الأهرام المصرية في القاهرة.صدر له ثلاث مجموعات قصصية وست روايات، من أهمها: «كهف الفراشات (1998)، ابتسامات القديسين (2004) التي صدرت بالإنجليزية عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2007، جنية في قارورة (2007)، أبناء الجبلاوي (2009) الفائزة بجائزة ساويرس عام 2012، ومعبد أنامل الحرير (2015) الفائزة بجائزة ساويرس عام 2017،والتي وصلت إلي القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2016»، كما صدرت له حديثًا عن الدار المصرية اللبنانبة أحدث أعماله الروائية بعنوان «قارئة القطار».