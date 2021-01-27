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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السفير أحمد أبوزيد يلتقى سفيرة كندا للمرأة والسلم والأمن

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:47 ص
السفير أحمد أبوزيد
السفير أحمد أبوزيد
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بحث السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، عبر الفيديوكونفرانس، مع "جاكلين أونيل" سفيرة كندا للمرأة والسلم والأمن، الاستعدادات الخاصة بمشاركة كندا في النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والمقرر عقده بصورة افتراضية خلال الفترة من 1-5 مارس القادم.

وتضمن اللقاء بحث نتائج مشاركة السفيرة الكندية في اجتماع المجلس الاستشاري الدولي لمنتدى أسوان الذي استضافته وزارة الخارجية، والاستعدادات الخاصة بمشاركة كندا في النسخة الثانية لمنتدى أسوان.

وأعرب السفير أحمد أبو زيد، عن تطلعه لمشاركة كندية رفيعة المستوى في فعاليات النسخة الثانية للمنتدى هذا العام، لاسيما على ضوء وضعية كندا كشريك استراتيجي للمنتدى، وتطابق أولويات وأهداف المنتدى مع أولويات السياسة الخارجية الكندية الداعمة لبرامج حفظ وبناء السلام في أفريقيا، وتمكين المرأة ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات في القارة الأفريقية.

وأضاف أن اللقاء تناول مستقبل التعاون بين كندا ومصر في تنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة والسلم والأمن، بالإضافة إلى التعاون في إطار لجنة بناء السلام في الأمم المتحدة.

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