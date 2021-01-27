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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الجيش السورى يقضى على مجموعة إرهابية هاجمت حافلات على طريق «دير الزور- تدمر»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:45 ص
الجيش السورى
الجيش السورى
وكالات
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أفادت وكالة «سانا» السورية، بأن وحدات من الجيش قضت على مجموعة إرهابية اعتدت خلال الأيام السابقة على حافلات عدة للمدنيين والعسكريين على طريق «دير الزور- تدمر»، مشيرة إلى سقوط وجرح عدد من عناصر الجيش السوري في العملية.

وقال أحد القادة الميدانيين في الجيش السوري للوكالة: «العملية تمت بعد تمشيط البادية المحاذية للطريق الدولي «دير الزور- تدمر»، حيث تم استطلاع تحركات لفلول الإرهابيين بين منطقتي الشولا وكباجب، واستهدفتهم نيران القوات المهاجمة لتقضي على خمسة إرهابيين وتدمر لهم عربة رباعية الدفع مزودة برشاش ثقيل».

وأشارت وكالة «سانا» إلى أن «مجموعة من الإرهابيين المنتشرين في بادية دير الزور اعتدت عدة مرات على حافلات وسيارات للمدنيين والعسكريين خلال الشهر الجاري، كان آخرها أول أمس، حيث تعرضت حافلة تقل عسكريين على طريق «دير الزور- تدمر» في منطقة «المالحة-الشولا» لإطلاق نار من جنوب الطريق من مجموعة إرهابية قادمة من منطقة التنف، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح عشرة آخرين».

ولفتت إلى أن هذه الاعتداءات تزامنت مع تقارير إعلامية متطابقة تحدثت عن قيام قوات الاحتلال الأمريكي بنقل المئات من إرهابيي تنظيم «داعش» من العراق إلى منطقة التنف السورية للقيام بعمليات هجومية ضد عناصر الجيش العربي السوري والمواطنين المدنيين في البادية السورية.

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