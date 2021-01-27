قريبا العين تطرح «الأبواب المنزلقة» للكاتبة سهير صبرى

تصدر قريبا عن دار العين للنشر والتوزيع٬ المجموعة القصصية الجديدة٬ للكتابة سهير صبري تحت عنوان "الأبواب المنزلقة".وعن المجموعة تقول "صبري": في فيلم sliding doors، أو الأبواب المنزلقة، الذي كتبه وأخرجه بيتر هاويت Peter Howitt، يحكي عن امرأة فُصِلت فجأة من عملها، واضطرت للعودة إلى بيتها قبل موعدها المتوقع، وركضت لتلحق بالقطار، وهنا يبدأ الفيلم في استعراض سيناريوهين مختلفين تمامًا، في أحدهما تلحق بالقطار في آخر لحظة، ولما تصل بيتها، تجد رفيقها مع امرأة في سريرها، فتتركه وتبدأ حياة جديدة.وفي السيناريو الثاني لا تلحق بالقطار لأن بابه المنزلق يكون قد أغلق، وعندما تصل البيت تكون المرأة الأخرى قد غادرته، وتستمر مع رفيقها إلى حين، تختلف أقدارهما تمامًا في القصتين حتى إنها تموت في قصة، ولا تموت في الأخرى.كم مرة يا ترى حدد مصيرك واتجاه حياتك مجرد باب منزلق أو أي حدث ضئيل آخر؟ فنحن لا نعرف سوى السيناريو الذي سارت عليه حياتنا، ولا ندري ماذا كانت عساها أن تجلب لنا السيناريوهات الأخرى".ومن إحدي نصوص المجموعة نقرأ: "قضت ثلالة أيام محلقة مستمتعة بسماء الغردقة وبحرها وصحرائها٬ وفي فندق مطل علي البحر٬ احتكرت طوال فترة إقامتها طاولة علي لسان ممتد في البحر٬ واحترم الجميع هذا الإحتكار لا تدري كيف٬ كانت لا تغادر الطاولة تقريبا٬ تتناول طعامها عليها٬ وتقرأ٬ ثم تسترخي أمام البحر٬ تراقب السائحين المنبهرين بجمال ما يرونه من كنوز البحر الأحمر بمجرد الإستلقاء علي سطح الماء.