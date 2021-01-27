الجيش المالى يعلن تصفية 100 مسلح بعملية مشتركة مع القوات الفرنسية

أعلن الجيش المالي عن تصفية نحو 100 مسلح وأسر نحو 20 آخرين خلال عملية عسكرية مع القوات الفرنسية في وسط مالي في شهر يناير الحالي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال الجيش المالي، في بيان على موقعه الرسمي عبر الإنترنت، إنه تم تحييد نحو مائة مسلح وأسر نحو عشرين وضبط عدة دراجات نارية ومواد حربية، خلال عملية "الكسوف" التي نفذها الجيش المالي وقوة "برخان" الفرنسية في الفترة من 2 إلى 20 يناير الحالي.وتتمركز جماعات متطرفة على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" منذ سنوات في مناطق وسط وشمال مالي، وتسيطر هذه الجماعات على مساحات شاسعة من الصحراء النائية وتشن عادة هجمات على الجيش والمدنيين.واستخدم الإرهابيون تلك المناطق كنقطة انطلاق لشن هجمات عبر النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين، ما أدى إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها ونشر الآلاف من جنود القوات الدولية فيها.وقُتل 4 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأصيب خمسة في وسط مالي هذا الشهر بعد أن تعرضت قافلة لانفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار.