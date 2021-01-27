«أسترازينيكا» و«أوكسفورد» تعملان على تطوير لقاح ضد سلالة كورونا الجنوب أفريقية

قال باسكال سوريوت، المدير التنفيذي لـ"أسترازينيكا"، إن الشركة البريطانية تعمل مع جامعة أوكسفورد على تطوير لقاح يستهدف سلالة كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا.وجاء إعلان سوريوت في حوار مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.وكانت شركة "مودرنا" الأمريكية لصناعة الأدوية أكدت، يوم الإثنين، "فعالية" لقاحها ضد سلالتي فيروس كورونا المستجد المكتشفتين في بريطانيا وجنوب أفريقيا.وأوضح بيان الشركة أن الخبراء يتوقعون أن اللقاح "يحمي من جميع السلالات المكتشفة حتى الآن".يذكر أن أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الطبيين، قال إن سلالة كورونا الجديدة المكتشفة في جنوب أفريقيا "مقلقة أكثر" من نظيرتها التي رصدت في بريطانيا.كما لفت إلى أن البيانات القادمة من بريطانيا تشير إلى أن سلالة الفيروس المكتشفة هناك "أكثر فتكا".