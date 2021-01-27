«الكنوز البشرية الحية» محاضرة بـ«الأعلى للثقافة».. اليوم

تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم الأربعاء٬ محاضرة تحت عنوان "الكنوز البشرية الحية"٬ والتي تنظمها لجنة التراث الثقافي غير المادي ومقررها الدكتور سميح شعلان، ويلقيها عالم الفلكلور والأدب الشعبي الدكتور أحمد مرسي، وتديرها الدكتورة نهلة إمام.وللدكتور أحمد مرسي دور هام في حفظ التراث الشفهى والمأثورات الشعبية، كونه أحد المتخصصين القلائل على مستوى العالم الذين شاركوا فى صياغة اتفاقيتى اليونسكو المتعلقتين بحفظ التراث وتدعيم التنوع الثقافي.كما يحسب له الفضل في التأسيس الفعلي للمعهد العالي للفنون الشعبية٬ وجمعية المأثورات التي أنشاها عام 2000 والتي يصفها بالجندى الذى يحارب بحبه وإيمانه بوطنه، وهذان أقوى سلاحين يستطيع الإنسان بهما أن يصنع المستحيل، وذلك بفضل ما يقوم به الشباب من جهد فى جمع وتوثيق التراث.وتقام المحاضرة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.