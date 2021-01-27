أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون القسم للبدء فى محاكمة ترامب

أدى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، القسم للشروع في ثاني محاكمة لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب، وسط طعن فوري بدستورية المحاكمة من قبل حليف جمهوري للرئيس السابق.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال السيناتور راند بول، إنه سيفرض تصويتا إجرائيا على المحاكمة بعد ظهر اليوم، فيما سيكون بمثابة الاختبار الأول لكيفية نظر الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى المحاكمة القادمة، والتي ستبدأ عمليا في التاسع من فبراير.وقال عدد من قادة الحزب الجمهوري إنهم يعتزمون التصويت مع السيناتور بول بأن المحاكمة ليست دستورية لأن ترامب لم يعد رئيسا.وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، تسلم مساء يوم أمس، التشريع الخاص بعزل ترامب، في إطار قضية اتهامه بالتحريض على التمرد.ويتطلب نجاح عملية عزل ترامب دعما من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 سيناتور سيلعبون دور المحلفين خلال جلسات المحاكمة.وصوت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونجرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.