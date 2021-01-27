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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كامالا هاريس تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:10 ص
كامالا هاريس
كامالا هاريس
وكالات
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تلقت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" تم تطعيم نائبة الرئيس اليوم بلقاح "موديرنا" في المعهد الوطني للصحة بالقرب من واشنطن.

وكانت كامالا هاريس قد تلقت الجرعة الأولى من اللقاح في 26 ديسمبر الماضي، وبشكل علني في محاولة لتشجيع الأمريكيين على التلقيح ضد فيروس كورونا.

وسبق للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أن تلقى الجرعتين في 21 ديسمبر و11 يناير.

ووافقت السلطات الأمريكية على استخدام لقاحي "موديرنا" و"فايزر" للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الولايات المتحدة تحتل المركز الخامس عالميا من حيث كمية الجرعات المتوفرة من اللقاح بالنسبة لعدد السكان.

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