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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصر
الصحة: 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و55 حالة وفاة
الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:33 ص
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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