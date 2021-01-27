«عبدالرحيم»: انتخابات «الصحفيين» فى موعدها

أكد جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه، إجراء انتخابات التجديد النصفي في موعدها خلال شهر مارس المقبل، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يعقد اجتماع آخر يوم 10 فبراير المقبل، لتحديد الجدول الزمني لفتح باب الترشح.وأوضح "عبدالرحيم"، أن الاجتماع ناقش أيضًا ملف تكويد الصحف الجديدة، حيث ستتلقى النقابة خطاب المجلس الأعلى للإعلام بشأن موقف هذه الجرائد، على أن يتم الإنتهاء من هذا الملف قبل فتح باب التقديم للجنة قيد تحت التمرين.