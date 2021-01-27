إنتر يتأهل لنصف نهائى كأس إيطاليا بفوزه على غريمه ميلان 2-1

تأهل فريق إنتر ميلان لنصف نهائي كأس إيطاليا، بعد فوزه على غريمه ميلان بهدفين مقابل هدفي بديربي الغضب الذي جمع الفريقان، على ملعب سان سيرو، في إطار الدور ربع النهائي من الكأس.تقدم زلاتان إبراهيموفيتش لميلان بالدقيقة 31، وعادل روميلو لوكاكو النتيجة للإنتر بالدقيقة 71 من ركلة جزاء، وسجل كريستيان إريكسن هدف إنتر الثاني والقاتل بالدقيقة 97، وتعرض زلاتان إبراهيموفيتش للطرد في الدقيقة 58 لحصوله على أنذارين.وبهذا الفوز، تأهل إنتر للدور نصف النهائي، لينتظر الفائز من مباراة يوفنتوس وسبال.