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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

هنا الزاهد تُثير جدل السوشيال ميديا حول حقيقة حملها (صورة)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:32 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
سارة ساويرس
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أثارت الفنانة الشابة هنا الزاهد، جدلًا كبيرا بين رواد اسوشيال ميديا، بعدما نشرت إطلالة جديدة لها، وقد ظهرت عليها ملامح الحمل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث حازت صورتها على أكثر من ٦٠٠ ألف متابع.

أحدث إطلالة للنجمة هنا الزاهد

وتألقت هنا الزاهد، بفستان أسود اللون، منقوش بالورود، ونسقت معه حزام أحمر اللون عند منطقة الخصر، وحملت حقيبة يد بنفس اللون، وقد ظهرت عليها ملامح الحمل من انتفاخ منطقة البطن، وجعلت شهرها الأشقر منسدلا على أكتافها.

هل هنا الزاهد حامل؟
لم تكتب هنا الزاهد، أي تعليق يوضح حقيقة حملها من عدمه، مما انهالت عليها الأسئلة تارة والمباركات والأماني الطيبة تارة أخرى، حيث علقت عليها إحداهن: "هو أنتي حامل بجد ولا لا؟"، فيما كتبت أخرى: "لا ده مسلسل كانت بتمثل فيه"، وأخرى علقت: "دا بجد ولا أيه خلينا نفرح".

"حلوة الدنيا سكر"
وتستمر النجمة الشابة هنا الزاهد، فى تصوير مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، من إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سينرجي" بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكري، وهو مسلسل اجتماعي كوميدي، قام بكتابة وتأليف حلقاته مجموعة من المؤلفين وعددهم 8، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

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