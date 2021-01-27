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منوعات

الاتحاد الدولى لكرة اليد يرد على ادعاءات منتخب سلوفينيا حول تسمم اللاعبين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:28 ص
جريدة الدستور
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أصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد بيانًا عبر موقعه الرسمي للرد على ادعاءات منتخب سلوفينيا بشان تعرض 12 لاعبا للتسمم داخل فندق الإقامة قبل مواجهة منتخب مصر في مونديال اليد.

وذكر الاتحاد الدولي، في بيانه أنه على الرغم من عدم تقديم أي مطالبة رسمية من قبل الوفد السلوفيني لا في يوم المباراة أو في اليوم السابق لكن الاتحاد الدولي لكرة اليد قرر فتح تحقيقًا وطلب من الهيئة الحكومية المعنية المسؤولة عن مراقبة جودة الأغذية الإدلاء بقولها والتحقيق لمعرفة ما إذا كان هذا بالفعل تسممًا غذائيًا.

وأرسل الاتحاد الدولي رسالة موجهة إلى رئيس الوفد السلوفيني ورئيس الاتحاد السلوفيني لكرة اليد بعد البيان الأول، ذكر فيه نتائج تقرير ورد من وزارة الصحة تضمن عدة حقائق أولها أنه في المساء بعد مباراة سلوفينيا ضد مصر، تواجد أحد لاعبي الفريق السلوفيني في عيادة الفندق بدعوى إصابته بمشاكل في المعدة وفقا لشكواه، كانت هذه هي المرة الأولى التي يعاني فيها من هذا المرض وفي العيادة، تم تزويده بالأدوية لعلاج هذه الحالة.

وبعدها استقبل طبيب العيادة في الفندق رئيس الوفد السلوفيني، والذي ادعى أن 14 لاعبا يعانون من نفس المشاكل مثل اللاعبين في الفرق الأخرى، كما ادعى أن هذا نوع من التسمم الغذائي، وطلب طبيب العيادة ورئيس اللجنة الطبية بوزارة الصحة بعد ذلك فحص اللاعبين طبيًا لمعرفة سبب هذه الحالة من ناحية والتمكن من علاجهم من ناحية أخرى لكن رفض طبيب الفريق السماح بفحص اللاعبين.

وعرض طبيب العيادة أيضًا نقل اللاعبين إلى المستشفى، ولكن رفض طبيب الفريق ونود التأكيد على أن أي مساعدة طبية تم تقديمها، بما في ذلك أي دواء للعلاج، قد تم رفضها من قبل طبيب الفريق.

كما نظمت وزارة الصحة اجتماعا مع جميع الفرق للتحقق مما إذا كانت هناك حالات مماثلة، ولم يبلغ أي من الفرق عن حالات من هذا النوع في هذا الاجتماع.

وأكد الاتحاد الدولي أنه لم يتلق أي شكوى رسمية من أي من الفرق المشاركة فيما يتعلق بالطعام المقدم خلال الحدث كما أن وفد بيلاروسيا الذي أقام في نفس الفندق وتقاسم نفس البوفيه مع سلوفينيا ورئيس فريق كرة اليد البيلاروسي أوليج ليبيديف قال: "لم تكن لدينا مشاكل أو شكاوى حول جودة الإقامة في الفنادق، ونوعية الطعام والتدابير اللازمة للوقاية من "COVID-19".

وأوضح الاتحاد الدولي أنه في اليوم الذي ادعت فيه سلوفينيا أن لاعبيها تناولوا طعامًا مسمومًا، تناول فريق بيلاروسيا نفس البوفيه أيضًا، دون أي عواقب سلبية.

واختتم البيان: "أما بالنسبة للمباراة نفسها، فقد ادعت سلوفينيا أن تسعة لاعبين لعبوا رغم أنهم لم يكونوا على ما يرام ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن الفريق لعب مباراة جيدة حتى أنه كان في المقدمة بفارق خمسة أهداف في بداية الشوط الثاني. لم يكن هناك ما يشير في الملعب إلى أن أداء اللاعبين كان ضعيفًا بسبب المرض".

وأبلغت اللجنة المنظمة لبطولة العالم السابعة والعشرين للاتحاد الدولي لكرة اليد للرجال وكذلك إدارة فندق الإقامة أنهم يحتفظون بحقهم في الاستئناف أمام الهيئات القانونية للاتحاد الدولي لكرة اليد.

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