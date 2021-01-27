ولاء كمال يشارك بمهرجان طيران الإمارات للآداب

يشارك الكاتب الشاب ولاء كمال٬ في جلستين نقاشيتين٬ يومي الخامس والسادس من شهر فبراير المقبل٬ ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب. وبذلك يكون أحد الكتاب القلائل الممثلين لمصر٬ حيث يناقش كتابه "أيامي مع كايروكي وحكاية جيل أراد أن يغير العالم"٬ والصادر عن الدار المصرية اللبنانية.ويعد مهرجان طيران الإمارات للآداب من أبرز المهرجانات الأدبية العالمية، وهو أهم إحتفالية أدبية عربية تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة. والمهرجان فعالية سنوية تقام في دبي لرفد وتعزيز مكانة ودور الكتب والقراءة ولإثراء الثقافة والأدب بشتى أنواعه. ويسهم المهرجان في توعية الجماهير وتعميق تقديرهم وفهمهم للثقافات المتعددة، وللدور الذي يؤديه الأدب في تغيير ثقافاتنا. ويوفر مهرجان طيران الإمارات فرصة استثنائية للالتقاء بالمؤلفين المحليين والعالميين، وحضور المناقشات وورش العمل والمشاركة في المسابقات في أجواء ملهمة تستحضر أبطال القصص والروايات التي ترنو لها الجماهير بشغف كبير.انطلق مهرجان طيران الإمارات للآداب عام 2009 بمشاركة 65 مؤلفًا، ومنذ دورته الأولى، ظل المهرجان ينمو ويتطور، واستضاف في دورته عام 2020 أكثر من 205 مؤلفًا شهيرًا من جميع أنحاء العالم، وقد توافد على المهرجان عشرات الآلاف من الزوار. وقد غدا المهرجان محط تقدير كبير في دولة الإمارات والمحافل الدولية، لدوره البارز في تعزيز ثقافة القراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة ونشر قيمها، ولما يحتضنه من برامج التوعية الشاملة التي تسعى لتعليم وتثقيف الفئات العمرية المختلفة، وقد فاز المهرجان بالعديد من الجوائز، وتم اختياره أفضل مهرجان في الشرق الأوسط لثلاث مرات.