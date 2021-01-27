البرازيل تسجل 61963 إصابة جديدة بكورونا و1214 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيلها 61963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1214 وفاة خلال ال(24) ساعة الماضية، في ارتفاع كبيرة لكلا المؤشرين مقارنة مع البيانات السابقة.وأفادت الوزارة - في إحصائية يومية - بارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد ليصل إلى 8933356 حالة، وارتفاع إجمالي الوفيات ليصل إلى 218878 شخصًا.وتأتي حصيلة الإصابات بعد أن بلغ مؤشرها في البرازيل يوم 22 يناير 56552 حالة، وفي 23 يناير 62334، وفي 24 يناير 28323، وفي 25 يناير 26816.وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات بالفيروس في البرازيل يوم 22 يناير 1096 حالة، وفي 23 يناير 1202، وفي 24 يناير 592، وفي 25 يناير 627.وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.