رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الاتحاد السكندرى بطلا لكأس السوبر لكرة السلة على حساب الأهلى

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:22 ص
الاتحاد السكندرى
الاتحاد السكندرى و الاهلي
أ ش أ
طباعة
نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري "رجال" من التتويج ببطولة كأس السوبر لموسم 2020 على حساب النادي الأهلي.

وتمكن فريق الاتحاد بقيادة أحمد مرعي المدير الفني للفريق من التتويج باللقب بنتيجة 72- 71 في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي الشرقية للدخان.

وأنهى النادي الأهلي الربع الأول من اللقاء متقدما بنتيجة 21 - 15، ثم أنهى الربع الثاني لحسابه بنتيجة 39 - 36، وفي الربع الثالث نجح الاتحاد في العودة وتحقيق الفوز بنتيجة 54- 52 قبل أن ينتهي الربع الرابع والأخير بنتيجة 72- 71.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف لماذا يكره الإخوان الرئيس السيسى؟

أول تعليق من موسيماني بعد تعثر الأهلي أمام بيراميدز

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

محمد الباز يكشف لماذا يكره الإخوان الرئيس السيسى؟

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

إنتر يتأهل لنصف نهائى كأس إيطاليا بفوزه على غريمه ميلان 2-1

الاتحاد الدولى لكرة اليد يرد على ادعاءات منتخب سلوفينيا حول تسمم اللاعبين

أول تعليق من موسيمانى بعد تعادل الأهلى مع بيراميدز

الاتحاد السكندرى بطلا لكأس السوبر لكرة السلة على حساب الأهلى

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

قريبا العين تطرح «الأبواب المنزلقة» للكاتبة سهير صبرى

شربل داغر: المكتبة العربية تفتقر إلى كتب الفن

30 يناير.. انطلاق قوافل المسرح المتنقل بقرى شرق الدلتا

المصرى الفائز بجائزة ابن المقرب الإبداعية: لهجتى الجنوبية كان لها حضور كبير