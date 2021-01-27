الاتحاد السكندرى بطلا لكأس السوبر لكرة السلة على حساب الأهلى

نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري "رجال" من التتويج ببطولة كأس السوبر لموسم 2020 على حساب النادي الأهلي.وتمكن فريق الاتحاد بقيادة أحمد مرعي المدير الفني للفريق من التتويج باللقب بنتيجة 72- 71 في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي الشرقية للدخان.وأنهى النادي الأهلي الربع الأول من اللقاء متقدما بنتيجة 21 - 15، ثم أنهى الربع الثاني لحسابه بنتيجة 39 - 36، وفي الربع الثالث نجح الاتحاد في العودة وتحقيق الفوز بنتيجة 54- 52 قبل أن ينتهي الربع الرابع والأخير بنتيجة 72- 71.