ليفانتى يتأهل لدور الثمانية لكأس ملك إسبانيا بفوزه على بلد الوليد 4-2

تأهل فريق ليفانتي إلى دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه بلد الوليد بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما بملعب نيوفي جوسي زورييلا في إطار دور الـ(16) من الكأس.وسجل رباعية ليفانتي كل من إينيس بردهي وميكائيل مالسا وخورخي أندوخار مورينو وخوسي لويس موراليس في الدقائق 23 و45 و59 و80، بينما أحرز هدفي بلد الوليد كل من فيا سواريز في الدقيقة 13 وشون ويسمان في الدقيقة 65.