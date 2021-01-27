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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

أول تعليق من موسيمانى بعد تعادل الأهلى مع بيراميدز

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:27 ص
موسيمانى
موسيمانى
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أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام بيراميدز، مشيرا إلى أن التوفيق لم يحالفه لتسجيل الأهداف، وأنه راض تماما عن الأداء الذي قدمه الفريق.

وتعادل الأهلي مع مضيفه بيراميدز بدون أهداف في إطار الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال موسيماني - في تصريحاته عقب اللقاء - "اللاعبون قدموا مباراة قوية وظهروا بروح وشخصية الأهلي منذ الدقيقة الأولى خاصة لاعبي خط الوسط.. إجمالا قدمنا أداء مميزا، ولكن لم يحالفنا التوفيق في التسجيل من الفرص العديدة التي حصلنا عليها".

وأضاف: "واجهنا خصما قويا، وكان يلعب على المرتدات السريعة.. الأهلي لعب بطريقة متوازنة للحفاظ على خلق الفرص إلى جانب إغلاق مفاتيح لعب المنافس"، موضحا أن أحمد رمضان بيكهام قدم مباراة كبيرة رغم اللعب في غير مركزه الأساسي.

وأشار موسيماني إلى أن لقاء بيراميدز كان خير إعداد للفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الشهر المقبل، حيث سيفتتح الأهلي مشواره في المونديال يوم 4 فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري.

وعن مهاجم الفريق والتر بواليا، قال موسيماني إن اللاعب نجح في تشكيل خطورة على مرمى المنافس، لكنه يحتاج فقط إلى التوفيق.. مؤكدا أنه لا يقلق على الإطلاق من إهدار الفرص، خاصة أن الفريق في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب نجح في تسجيل ثلاثة أهداف.

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