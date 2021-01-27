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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

شربل داغر: المكتبة العربية تفتقر إلى كتب الفن

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:17 ص
شربل داغر
شربل داغر
نضال ممدوح
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تصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ النسخة العربية لكتاب «ما الجمالية؟» للباحث الفرنسي مارك جيمينيز٬ ترجمة الشاعر والناقد اللبناني شربل داغر٬ والذي يشير في مقدمته إلي أن المكتبة العربية تفتقر إلى كتب الفن، بين تاريخه ونقده وغيرها من العلوم التي تُعنى به؛ وأشدُّ ما تفتقرُ إليه هو الوقوف عند الجمالية.

وقال الناقد اللبناني شربل داغر: «الكتب العربية الموضوعة في هذا الصنف الكتابي معدودة للغاية، عدا أن ما يُترجم منها قليل، هو الآخر، هذا فيما لا يجد طالب الفن، ودارس الفن، في كليات ومعاهد عربية، ما يساعده في الدرس والتحصيل، هذا ما خبرتُه بنفسي في الترجمة، في ترجمة هذا الكتاب، إذ تبدت هذه المشاكل المختلفة: مشاكل التسمية والتعيين بالعربية ابتداء من الألفاظ الاصطلاحية الفرنسية (وغيرها) التي ينبني عليها هذا الكتاب المرجعي».

وأضاف: «وهو ما احتاجَ إلى قراءة متعددة الطبقات للفظ الواحد: بين أصله الإيطالي القديم (في عدد كبير من ألفاظ الفن)، وبين حمولاته الفلسفية والتاريخية المجتمعة فيه، هذا ما أثار حماستي لترجمة هذا الكتاب، بعد أن جرى الاتفاق بيني وبين الأستاذ الفرنسي، مارك جيمينيز، على ترجمته، ذات مساء هانئ في تونس».

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