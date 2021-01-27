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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الروسى يحيل مذكرة بتمديد معاهدة ستارت إلى مجلس الدوما

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:16 ص
بوتين
بوتين
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أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مذكرة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية (نيو ستارت أو ستارت ـ 3) لمجلس الدوما الروسي (الغرفة السفلى من البرلمان الروسي) للمصادقة عليها.

وتتضمن الوثيقة المحالة إلى مجلس الدوما الدعوة للمصادقة على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة، الموقعة في أبريل 2010.

وستمدد المعاهدة وفق الوثيقة لمدة 5 سنوات حتى السادس من فبراير 2026، ويفترض أنها ستدخل حيز التنفيذ فور نشرها بشكل رسمي.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما (النواب) الروسي، ليونيد سلوتسكي، استعداد الدوما لبدء العمل على تمديد المعاهدة الروسية الأمريكية للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وقال سلوتسكي للصحفيين: "نحن مستعدون لبدء العمل على ضمان العملية التشريعية الخاصة بتمديد معاهدة "ستارت 3" فورا".

ومن جانبه، قال عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان الروسي) سيرجي تسيكوف:" إن المجلس مستعد للنظر في الوثائق الخاصة بالمصادقة على تمديد المعاهدة في أقرب وقت".

وأضاف لوكالة أنباء "نوفوستي":" نحن على استعداد لفعل ذلك في كل لحظة، وإذا احتاج الأمر فلا أستبعد أن نفعله غدا"، في إشارة إلى اجتماع عام دوري يعقده مجلس الاتحاد اليوم الأربعاء.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، قد أعربا في وقت سابق من اليوم، خلال اتصال هاتفي بينهما، عن ترحيبهما لتبادل روسيا والولايات المتحدة مذكرات دبلوماسية حول اتفاقهما على تمديد معاهدة "ستارت 3"، مؤكدين عزم الطرفين على إتمام جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار عمل هذه الآلية القانونية الدولية المهمة في مجال الحد المتبادل من الترسانات الصاروخية النووية.

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