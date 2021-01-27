بايدن يطالب بوتين بالإفراج عن المعارض الروسى نافالنى

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى أول مكالمة هاتفية له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ توليه منصبه، وأنه ناقش معه عدة قضايا؛ من بينها الإفراج عن المعارض أليكسي نافالني.وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية اليوم، أن بايدن تحدث مع بوتين منتصف اليوم بهدف مناقشة معاهدت ستارت الجديدة، وملف أوكرانيا، والهجوم السيبراني «SolarWinds»، وأفغانستان، وتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.ووفقًا للشبكة الإخبارية الأمريكية، فقد أكد الكرملين المحادثة الهاتفية، وطلب بايدن من بوتين الإفراج عن نافالني.