غدًا.. انقطاع الكهرباء عن 10 مناطق بمحافظة الإسكندرية

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن انقطاع التيار نظرا لأعمال الصيانة غدا الأربعاء 27 يناير ٢٠٢١.وأشار بيان صادر عن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إلى أن أعمال الصيانة الناتج عنها انقطاع الكهرباء سوف تشمل 10 مناطق مختلفة بأنحاء الإسكندرية.وأضاف البيان أن المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء بها ومواعيد انقطاع الكهرباء وهي:• منطقة أبو قير بجوار كلية تربية رياضية في الفترة من 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.• منطقة الفلكي شارع 3 بجوار البصل في الفترة من 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.• كامب شيزار 175 شارع بورسعيد في الفترة من 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.• الحضرة، مساكن الحضرة امبروزو في الفترة من 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.• المندرة، عزبة العمراوي، خلف مدرسة قباء، شارع عبد السلام زهني، المساكن خلف مدينة الخراط، طلعت مصطفى، في الفترة من 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.• الحضرة الجديدة، شارع الزهور، في الفترة من 9صباحًا حتى 12 ظهرا.• كرموز، مساكن باب الملوك، في الفترة من 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.•الهانوفيل، ابجيكاب، في الفترة من 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.• أبو تلات، قرية سيدار أهالي الكيلو 36، في الفترة من 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.•برج العرب، مجمع الصناعات م1، منطقة صناعية 2، في الفترة من 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.