رفع 60 طن مخلفات وتراكمات وتركيب لمبات ليد جديدة بقرى المنيا

نظمت الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة المنيا حملات نظافة وصيانة لأعمدة الكهرباء والكشافات قامت خلالها برفع 60 طن مخلفات وتركيب 55 لمبة ليد جديدة بالطرق الرئيسية بالقرى.وقال العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والإنارة للحفاظ على البيئي وتسهيل حركة المواطنين، واصل قسم البيئة بالوحدات القروية لقري بنى أحمد الغربية وطوخ الخيل ودمشير، أعمال النظافة وقامت برفع ٦٠ طن تقريبا من المخلفات والتراكمات اليومية من نقاط التجمع بالقري والعزب التابعة لها وتم رش وتنظيف الطرق داخل القري.كما قامت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل باستكمال المرحلة الرابعة من تشطيب مدخل الطريق الصحراوي الغربي للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لطرق مركز ومدينة المنيا.وأضاف رئيس المركز أن قسم الإنارة بالوحدات القروية ببنى محمد سلطان وبنى أحمد الغربية قاموا بأعمال الصيانة الدورية حيث تم عمل صيانة للكشافات والخلايا الضوئية وتغيير اللمبات بالطرق الرئيسة القري وتم تركيب عدد ٥٥ لمبة ليد جديدة حفاظا على أرواح المواطنين ومنعا والحوادث.