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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: 153 مليون جنيه كُلفة تجديد الصرف بسوهاج

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:26 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الانتهاء من مشروع تأهيل وتجديد شبكات الصرف المغطي بمحافظة سوهاج منتصف العام المقبل 2022، بتكلفة إجمالية قدرها 153 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع بدأ تنفيذه فى يوليو 2018.

أوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يتضمن استكمال تجديد وإنشاء شبكات الصرف في زمام 4800 فدان وتوسيع وتعميق المصارف، مضيفه أن حجم المخصصات خلال عام 2019-2020 بلغ 27 مليون جنيه أنفق منها 24.5 مليون جنيه حتي ديسمبر من العام نفسه بمعدل إنفاق قدره 91%.

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