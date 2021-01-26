«التخطيط»: 153 مليون جنيه كُلفة تجديد الصرف بسوهاج

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الانتهاء من مشروع تأهيل وتجديد شبكات الصرف المغطي بمحافظة سوهاج منتصف العام المقبل 2022، بتكلفة إجمالية قدرها 153 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع بدأ تنفيذه فى يوليو 2018.أوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يتضمن استكمال تجديد وإنشاء شبكات الصرف في زمام 4800 فدان وتوسيع وتعميق المصارف، مضيفه أن حجم المخصصات خلال عام 2019-2020 بلغ 27 مليون جنيه أنفق منها 24.5 مليون جنيه حتي ديسمبر من العام نفسه بمعدل إنفاق قدره 91%.