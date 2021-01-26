بائعة تشيز كيك.. رحلة داليا فى مصر الجديدة (صور)

تتجول الفتاة العشرينية بين جدران شوارع مصر الجديدة، حاملة كل الحلويات، تبتسم للمارة، تجذب الزبائن بالحلوى اللذيذة المبهجة، تستعد قبل خروجها من المنزل لجمع كل مستلزمات الحلويات، وتطور من ذاتها باستمرار.تقول داليا مجدي، ذات الـ27 عاما، تخرجت فى معهد خدمة اجتماعية: "فكرة المشروع كانت في دماغي من سنة تقريبًا وجاتلي من صحابي وأهلي شجعوني أكثر من مرة إني أبيع حلويات، ولما كنت بروح حفلة أو عزومة باخد معايا حلويات، أنا اللي بعملها فلقيت تشجيع كتير من صحابي في إني أبيع الحلويات".بدأت الفتاة العشرينية مشروعها الصغير مع بداية انتشار فيروس كورونا، وطورت ذاتها في عمل الحلويات بمشاهدة فيديوهات للطباخين الأجانب من خلال موقع "يوتيوب" منذ سنوات، منوها بأنها تبدأ في تجهيز الحلوى التي تخرج لبيعها بين أرجاء الكوربة في مصر الجديدة قبل خروجها بـ48 ساعة من المنزل، قائلة: "بلم حاجتي قبل نزولي بساعة ومعايا آيس بوكس بلم فيه الحاجة كلها وبعمل تشيز كيك وتيراميسو وبلاك فوريست وترايفل موز بالكراميل".تنزل داليا عملها على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في مصر الجديدة على رصيف أربياتا الكوربة، متمنية أن تفتح محل حلويات.