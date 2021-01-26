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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلالة الرعب.. كورونا الجنوب إفريقى يقهر اللقاحات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:34 م
كورونا الجنوب إفريقي
كورونا الجنوب إفريقي
سارة الشلقاني
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قالت شركة موديرنا الأمريكية لتصنيع الأمصال، إن لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فعال في الحماية من السلالة الجديدة التي تم اكتشافها في بريطانيا، بينما لا يعمل بشكل جيد ضد السلالة التي ظهرت في جنوب إفريقيا.

وأكدت الشركة الأمريكية أن السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا في بريطانيا ليست مقاومة بشكل كبير للقاحها ضد كوفيد-19.

وأوضحت أن الباحثين فحصوا عينات دم من المرضى الذين تلقوا اللقاح وعرضوهم لمختلف السلالات المتحولة لكورونا، ووجدوا أن اللقاح ينتج أجسامًا مضادة أقل بست مرات من التي توجد في الدم لمحاربة العدوى ضد السلالة الجنوب إفريقية، مشيرة إلى أن جميع النتائج تؤكد أن تلك السلالة تقلل من فاعلية اللقاحات.

وكشفت موديرنا عن أنها تعمل حاليا على تطوير جرعة جديدة من لقاحها ضد فيروس كورونا، ليتم تناولها بعد اللقاح الأصلي المكون من جرعتين، من أجل توفير حماية إضافية ضد السلالة المتحورة في جنوب إفريقيا.

من جانبها، قالت الدكتورة سوزان هوبكنز مديرة التجارب السريرية في هيئة الصحة العامة البريطانية: "هناك أربعة مختبرات في بريطانيا تقوم بالتطعيمات التفصيلية ودراسات الأمصال، والرأي المتفق عليه منهم أن اللقاح الحالي يعمل ضد السلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في البلاد، وهذا مطمئن للغاية".

في السياق ذاته، يخشى العلماء أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا قد تصيب نصف الأشخاص الذين تعافوا من سلالات مختلفة في الماضي، قائلين إن حدوث طفرة في جزء معين من بروتين سلالات الفيروس يجعله قادرًا على الهروب من الأجسام المضادة، وهي المواد التي يصنعها الجهاز المناعي وتدمر الفيروس بواسطة خلايا الدم البيضاء.

ووجد أكاديميون من جنوب إفريقيا أن 48% من عينات الدم المأخوذة من أشخاص أصيبوا في الماضي لم تظهر استجابة مناعية للسلالة الجديدة، أي أصيبوا بها، إذ قال أحد الباحثين إن ذلك يمثل مشكلة.

وتعد الأجسام المضادة جزءًا رئيسيًا من المناعة التي يتم إنشاؤها بواسطة اللقاحات، رغم أنها ليست الجزء الوحيد، ولذلك إذا استمر الفيروس في التطور للهروب منها، فقد يعني ذلك أنه يجب إعادة تصنيع اللقاحات وتناولها مرة أخرى.

وأشار الخبراء إلى أنه - حتى الآن - ليس لديهم سبب للاعتقاد بأن اللقاحات لن تعمل، ربما لأنها تنتج استجابة مناعية أقوى من العدوى الخفيفة جدًا، ولأنها تنتج أنواعًا مختلفة من الخلايا المناعية.

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